Marco Nones in mostra a Milano: la mutevolezza della natura attraverso opere “vive”

Un' esplorazione del bosco attraverso la grandezza della semplicità. La Galleria Casa Dugnani di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, presenta la mostra dell'artista Marco Nones . La sua ricerca porta alla luce forme di linfa o fusioni di resina di abete rosso che scintillano come l'ambra. L'artista, premio d’arte Expo 2015, presenta una cinquantina di opere tra sculture, tele e installazioni create con resina, terre, radici, cortecce, legni, cere e lana, fino a un materiale fragile ed effimero come il ghiaccio.

​L'esposizione, aperta fino al 28 maggio, propone una sottile sfida, come sottolinea la gallerista Vevè Benini. "Marco Nones ci indica una via, immaginiamo l'inimmaginabile: salire sulle cime delle montagne per cercare di nuovo i misteri antichi, i miti che abbiamo dimenticato, l'infinito del cosmo. - spiega la gallerista Benini - Il mondo cambia, continua a cambiare, ma la resina profumata del cirmolo che protegge la pianta darà più sicurezza e coraggio alle nostre vite".



Il percorso espositivo, disposto su due livelli, invita a soffermarsi davanti alle forme lignee spontanee create dalle callosità o dagli avvitamenti del vento. Sono rami e radici scolpiti nel vuoto. Sono opere d’arte naturali che rivelano trame di vissuto inaspettate, dove forza e fragilità coesistono. L'intervento consapevole e delicatamente alchemico di Marco Nones, che vive in Val di Fiemme, fra le Dolomiti del Trentino, riesce ad estrapolare l’essenza profonda della materia e ad esaltarne il mistero.



Secondo il professore Philippe Daverio nel lavoro di Marco Nones c’è “la voglia, forse inconsapevole, di tornare nella dimensione sciamanica, nella quale l’intervento umano non si sentiva ancora separato dalla dimensione infinita e totale del divino, che altro non era questa dimensione che quella misteriosa e insondabile della natura. Vi è in quell’impegno la densità del rito che discende dal mito”.



Mostra "Marco Nones"

Galleria Casa Dugnani - Robecco sul Naviglio

Dal 7 al 28 maggio

Sabato e domenica dalle 10 alle 19

Dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, visite su appuntamento