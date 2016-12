Mara Venier: "L'infanzia, le amicizie, gli amori: la mia vita in dieci ricette"

Un libro più volte rimandato e poi ripensato, con 10 ricette , che poi sono il pretesto per parlare delle "sette vite" di Mara Venier . La signora della tv pubblica il primo attesissimo volume, " Amori della Zia " ( Mondadori Electa ) e tra una amatriciana e il salame al cioccolato racconta degli inizi della carriera e delle amicizie: "Ma non è un libro sui miei amori, per quello ci vorrebbe un volume più alto...", sottolinea a Tgcom24.

C'è un racconto che, come una fotografia, immortala meglio di mille aneddoti Mara. Aveva 16 anni, quando ancora era solo Mara Povoleri, e faceva la parrucchiera a Mestre. Il principe Sebastian Von Furstenberg imparentato con la famiglia Agnelli si innamora perdutamente di lei. La invita a palazzo, lei si fa cucire dall'adorata mamma sartina un tailleur in velluto per la festa di Carnevale, ma quella sera stessa viene buttata in piscina: l'abito rovinato e Mara torna a casa con un jeans e una camicia presi in prestito al nobile.

Ingenua e un po' spericolata...

Ricordo ancora le botte che mi diede mia mamma. Per le 23 dovevo rientrare a casa e lo feci in ritardo e non con il vestito che con cura mi aveva cucito. In quel momento ho capito che il principe era troppo ricco e troppo principe per una figlia di un ferroviere come me..

Come nasce il libro?

Le ricette erano un escamotage, avevo firmato un contratto per un libro che doveva parlare della malattia di mia mamma che negli ultimi anni non mi riconosceva più. Ma non me la sono sentita... Così siamo ripartiti dalla cucina

La ricetta preferita?

Tante. Dal salame al cioccolato alla crostata di Sabrina Ferilli, ne preparo sempre due: una la mangiamo e una se la porta a casa. La pasta e fagioli che amava tanto Jerry Calà e che il mio attuale marito (Nicola Carraro, ndr) mi ha citato la prima volta che ci siamo conosciuti. Ma sicuramente quella che preferisco in assoluto è la amatriciana, dedicata a Lamberto Sposini.

Perché?

Lamberto mi ha cambiato la vita. Eravamo vicini di casa a Roma e poi ci siamo ritrovati a 'La Vita in Diretta', ma non era molto felice di avermi come co-conduttrice. Era duro e poco socievole, non mi faceva parlare e io ne soffrivo molto. Finché un giorno Nicola mi ha suggerito di invitarlo a cena e lui mi ha subito chiesto cosa avrei preparato. Martedì per venerdì. 'La amatriciana la faccio bene', risposi. 'Ma tu come la fai? Ci metti la cipolla?', cominciò a inondarmi di domande. Sai come finì? Che portò i suoi pelati, le pentole... si è riportato via pure un pezzo di pecorino che era avanzato. Ma quella sera è nata la nostra amicizia...

La famosa frase 'Amori della zia' invece come è nata?

Conducevo 'Domenica In' ed ero circondata da ragazzini. Mi è venuto spontaneo considerarli miei nipotini. E' nato un rapporto bellissimo, da amore della zia..

A proposito, come ti spieghi il grande successo che riscuoti tra i giovanissimi?

Con l'Isola dei Famosi e Tu si que vales il mio pubblico è cambiato e devo dire solo grazie ad Alessia Marcuzzi: è stata lei a iscrivermi su Instagram, io non sapevo neanche cosa fosse. Lì sono nate le ricette e poi anche il libro. Prima avevo un pubblico diverso, pensa che una volta Tiziano Ferro mi ha chiesto l'autografo e poi ho scoperto che era per la nonna. Adesso ci sono le 13enni che fanno lunghe file al firma-copie....

Nel libro parli di Jerry Calà, Armand Assante, tuo marito, ma dedichi poco spazio a Renzo Arbore, perché?

E' vero. C'è poco di Renzo perché sono cose nostre, le ho volute lasciare nella nostra sfera privata. Belle e brutte, rimangono nostre. Non parlo neanche dei miei figli. Sono stata una mamma bambina, con i figli il rapporto è sempre difficile. In questi anni ho voluto recuperare e non volevo darli in pasto.

Tornando ai tuoi amori, sottolinei che quelli elencati nel libro non sono tutti gli amori della tua vita...

E certo. Ne ho avuto molti di più di amori, non mi sono fatta mancare niente (ride, ndr). Ma per fortuna è arrivato Nicola, l'amore della mia vita. Questo libro esiste per mio marito, credo che sia più emozionato di me. All'inizio con lui ero diffidente, un po' spaventata. Eravamo così diversi, a un certo punto gli ho chiesto, 'Ma sei sicuro di volermi? Guarda che io sono una pesciarola...'. Lui mi ha guardata e ha risposto: 'E io ti amo così'.