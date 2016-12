Manga, Jirō Taniguchi entra con le sue tavole al Louvre

Nelle sale e nei corridoi del Museo del Louvre, tra capolavori dal valore inestimabile, si svolgono le avventure a fumetti de "I guardiani del Louvre" (Rizzoli Lizard), la nuova opera del maestro giapponese Jirō Taniguchi. Nel tempio occidentale della cultura, per antonomasia, si snoda un percorso tra sogno e storia, che abbraccia la pazzia di van Gogh e quella della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio nella memoria per far pace con i fantasmi del passato e i demoni personali del presente, per scoprire che, - ed è questo il messaggio finale, - nel bene e nel male, c'è sempre qualcuno che veglia su di noi. Un nuovo manga che sarà anche per i lettori un viaggio intimo e commovente lungo l'arte e la storia.