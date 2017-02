Lucca, la Storia del West in mostra a "Collezionando"

Il Polo Fiere di Lucca è pronto ad accogliere il Lucca Comics&Games per Collezionando 2017 , l’appuntamento dedicato al fumetto e a tutte le avventure e i mondi che gli ruotano attorno. Storia del West - Quest'anno tra le tante iniziative c'è anche Storia del West... Cinquant'anni! , la mostra che ripercorre i sentieri dell'avventura, un'opera indimenticabile di Gino D'Antonio , da lui coordinata e disegnata con Renzo Calegari, Renato Polese e Sergio Tarquinio. Nata 50 anni fa, nel giugno 1967, e distribuita nelle edicole nella Collana Rodeo, questo fumetto ha appassionato migliaia di lettori di tutta Europa per 13 anni. Adatta a ragazzi e adulti, la saga ha raccontato le vicende della frontiera americana e Collezionando ora festeggia il cinquantesimo anniversario di quell’esordio proponendo una mostra e un incontro. L’esposizione esibirà tutto il meglio di quello che su carta è stato stampato, albi, copertine e tavole originali.

Fra questi oggetti spiccano pezzi rari accompagnati da aneddoti, più un'anteprima dei layout di Gino D’Antonio di recente ritrovamento. L’incontro, previsto per sabato 18 febbraio alle ore 16, coordinato da Michele Ginevra e introdotto da Franco Spiritelli, analizzerà attraverso interventi di giornalisti, critici e autori quanto l’opera di D’Antonio abbia significato per il fumetto italiano, e quanto la Storia del West sia tutt’oggi un capolavoro indimenticabile.



Collezionando - Al prossimo appuntamento che si terrà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio a Lucca saranno presenti tanti ospiti, da Enrique Breccia a Fabio Civitelli, da Aldo Di Gennaro a Moreno Burattini, da Alfredo Castelli a MIno Milani, passando per le giovani promesse. E tante saranno anche le mostre, che spazieranno dal mito moderno di Rat-Man alle Storie di Zagor extra-Bonelli. Inoltre non mancheranno incontri, interviste, cerimonie e proiezioni dedicate alla Nona Arte.



Per mettere in agenda i vostri appuntamenti consultate il sito www.luccacollezionando.com