Luca Bizzarri nuovo Presidente della Fondazione Palazzo Ducale: "Che sfida, che onore"

Bizzarri ha poi continuato scrivendo: "Mi mangeranno vivo, un sacco di gente godrà se le cose andranno male, accetto". E ha aggiunto: "Ho detto sì per un motivo solo: perché sono genovese e qualsiasi genovese, davanti alla possibilità concreta di impegnarsi per la propria città, avrebbe detto sì". Il comico ha voluto anche ringraziare chi lo ha preceduto: "Palazzo Ducale è la sala più importante e bella della nostra casa, soprattutto per merito di chi si è assunto la responsabilità di averne cura fino ad ora e per prima cosa tengo particolarmente a ringraziare l'ex presidente Luca Borzani". "Posso e voglio promettere entusiasmo ed impegno, ringrazio il Comune di Genova e la Regione Liguria che mi hanno proposto questa avventura, spero che avrò nel sindaco Bucci, nel presidente Toti (che continuerò a perculare, lo giuro) degli alleati sicuri e affidabili - sottolinea -. La mia non è e non sarà una scelta di campo, ma un impegno per partecipare alla crescita e al rilancio della città che amo".