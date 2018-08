Londra: morto scrittore anglo-caraibico Naipaul, Nobel nel 2001

"E' stato un gigante in tutto ciò che ha fatto e ci ha lasciato nell'abbraccio di coloro che ha amato dopo aver vissuto una vita piena di meravigliosa creatività e di conquiste", ha detto la moglie.



Naipaul era nato nel 1932 a Trinidad, allora colonia britannica, da una famiglia emigrata nei Caraibi dall'India alla fine dell'800. Trasferitosi in Inghilterra da giovane per studiare a Oxford, ha scritto oltre 30 libri, iniziando proprio con una serie di ritratti immaginati di vita caraibica, ispirato dai racconti del padre. A questa fase appartengono "Il massaggiatore mistico" (1951) e "Una casa per Mr Biswas" (1961).



Nella fase successiva, attraverso gli anni '60, l'ispirazione viene dai suoi viaggi in Africa e in giro per il mondo: personaggi spesso immigrati, segnati dall'esilio, come "Una bandiera sull'isola" e "I mimi", entrambi del 1967, "In uno stato libero" (1971), vincitore del Booker Prize e "Sull'ansa del fiume" (1979).



La profonda disillusione che sperimenta visitando la sua ancestrale India dagli anni '60 agli anni '80 lo porta a scrivere la cosiddetta trilogia di saggi indiani: "Un'area di tenebre" (1964), "Una civiltà ferita: l'India" (1977) e "India: un milione di rivolte" (1990). Fra i suoi saggi, molte le osservazioni sulla religiosità; quella arcana e arcaica come "La maschera dell'Africa", o l'Islam nelle sua varie declinazioni, visitate nel profondo in Paesi non arabi e descritte in "Tra i credenti: un viaggio nell'Islam" (1995).



Nell'insignirlo con il Nobel per la Letteratura l'Accademia di Svezia nel 2001 scrisse che Naipaul ha "unito una narrazione acuta e capacità d'osservazione insopprimibile in lavori che ci obbligano a vedere la presenza di storie soppresse".