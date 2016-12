Arriva in libreria "Tu sai chi sono io", l'esordio letterario di Paola Jacobbi

Cosa ci fanno una trentenne disoccupata, un regista in crisi creativa, un’implacabile fashion designer milanese e la più famosa diva italiana da esportazione in un paese povero e bellissimo dell’America Centrale?

Fanno beneficenza. Agli altri e a se stessi, aggiungerebbe Arianna, la protagonista di Tu sai chi sono io, il primo romanzo dell’inviata di "Vanity Fair" Paola Jacobbi. Già, perché la beneficenza può far bene anche alle aziende, come le spiega cinicamente Gabriele Dori, l’esperto di marketing che l’accompagna in questo viaggio nell’immaginario stato del Tanaquil.

Esperta di cinema, inviata per il suo giornale a eventi mondani e galà esclusivi, Jacobbi racconta – con leggerezza e perfidia – le nevrosi dei ricchi e famosi e la loro fame di emozioni. E lo fa attraverso gli occhi di Arianna, impiegata in una ditta milanese chiusa per uno scandalo surreale, il cacca crack. Occhi, prima conquistati dalle gesta dei soliti noti (a partire dalla divina Jenny Sassi, la star da copertina), poi – finalmente – consapevoli delle loro meschinità. E ce n’è anche per le signore Triplo Cognome, per le liftate Occhi di gatto, per le giornaliste rampine. Per gli archeologi convertiti ai romanzi gialli e abbonati ai salotti tivù.

Ma non tutto il male vien per nuocere e anche se nemmeno un terremoto riuscirà a cambiare le loro abitudini, Arianna alla fine ritroverà il lavoro e un padre perduto da tempo. E, nell’ultima pagina, qualcuno suonerà al suo campanello…

Rosa Terruzzi