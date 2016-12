"Playlist", la carriera dei big del rock raccontata attraverso le loro canzoni più amate

foto Dal Web La vita di un artista e la sua influenza sulla storia della musica, attraverso le canzoni che ne hanno caratterizzato la carriera. Si intitola "Playlist" la nuova collana di Arcana Edizioni dedicata a monografie incentrate sui brani scelti dai fan che hanno segnalato le loro playlist ideali di 30 brani. Si comincia con Vasco Rossi e i Queen.

I primi volumi editi sono quindi "Vasco Rossi - L'amorale della favola", scritto da Savatore Martorana, e "Queen - Champions Of The World", di Alessandro Cannarozzo. In programma ci sono già però i libri dedicati agli Ac/Dc ("Autostrade per l'inferno", di Francesca Fabi) e ai Pink Floyd ("Viaggi interstellari", di Stefano Magnani).



I libri della collana hanno il duplice merito di farci riscoprire le canzoni con cui siamo cresciuti e che continuiamo ad amare e, allo stesso tempo, attraverso di esse raccontare la carriera degli artisti che le hanno composte e portate al successo, attraverso aneddoti, retroscena, dettagli sulla composizione dei pezzi ma anche sul periodo storico in cui questi sono nati.



Canzoni scelte accuratamente mettendo insieme tutte le playlist stilate dai fan dei singoli artisti e inviate alla casa editrice. I tre che più si sono avvicinati alla playlist "perfetta" hanno ricevuto in omaggio una copia del libro e la loro lista è stata pubblicata in appendice al volume.