Micol Arianna Beltramini prova a spiegare una volta per tutte Perché Milano è meglio di Roma

Questo libro rivendica la superiorità della città meneghina su quella capitolina, contro l’assioma per cui “la cosa più bella di Milano è il treno per Roma”. Milano è meglio di Roma per la parlata (l’inglese diffuso vs. gli “ahò” e “abbella”), per la sobria solidarietà vs. il menefreghismo dello “sticazzi”, per lo snobismo elegante dei Pierferdinando vs. il coattume degli Ivano e Jessica. Micol Beltramini distrugge il mito della città eterna, dove ha vissuto, rintuzzando l’orgoglio milanese (che sembra stia vivendo un nuovo momento di grazia) in un divertente prontuario che va dalla A di animosità alla P di puntualità, passando per la I di invadenza.