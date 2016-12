Io piango, tu ridi: la zona franca secondo Prato

foto Ufficio stampa

Il dibattito sulla zona franca in Sardegna è molto intenso. Tuttavia, manca chiarezza su cosa la zona franca sia e su cosa possa fare per l’Isola. Il saggio del fondatore del movimento “Il Quinto Moro” cerca di fare chiarezza in una disputa che secondo l’ex assessore all’Agricoltura della giunta Cappellacci, si è svolta in modo convulso, senza che i cittadini, testimoni di uno scontro tra fazioni, capissero realmente quale sia la posta in palio. E’ come se si fossero organizzate due tifoserie: una curva sud dove siedono i nemici della zona franca che la vedono come la madre di tutte le sciagure e una curva nord che vede la zona franca come la panacea di tutti i mali. Questa contrapposizione, secondo il saggio, andrebbe superata soppesando razionalmente costi e benefici della realizzazione della zona franca.