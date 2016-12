Per De Crescenzo Garibaldi era comunista

foto Ufficio stampa Dalla filosofia alla storia. L’autore che ha incantato milioni di lettori con i ritratti di Socrate & co, dedica tutta la sua arte divulgativa alla storia d’Italia. Si parte dall’antica Roma con Romolo, Adriano e un Nerone che “forse non era ’nu fetente come spesso si dice”. Ci sono i due volti del Risorgimento, Cavour e Garibaldi, la Firenze di Lorenzo il Magnifico e, ovviamente, la Napoli di Masaniello. Fino a una originale rilettura di Benito Mussolini. Personaggio dopo personaggio, aneddoto dopo aneddoto, De Crescenzo ci accompagna alla sua maniera in una piacevole passeggiata lungo i secoli, riuscendo come al solito a farci imparare col sorriso sulle labbra.

L'AUTORE L’autore LUCIANO DE CRESCENZO (Napoli, 1928), ingegnere in Ibm per vent’anni, ha esordito come scrittore nel 1977 con Così parlò Bellavista. Da allora ha pubblicato oltre 30 libri, tradotti in 19 lingue. È stato anche regista, attore, sceneggiatore. Tra le sue opere, tutte pubblicate da Mondadori, ricordiamo: Raffaele, La Napoli di Bellavista, Zio Cardellino, Storia della filosofia greca, Oi Dialogoi, Vita di Luciano De Crescenzo scritta da lui medesimo, Elena, Elena amore mio, Il dubbio, Croce e delizia, Panta rei, Ordine e disordine, Nessuno, Sembra ieri, Il tempo e la felicità, Le donne sono diverse, La distrazione, Tale e Quale, Storia della filosofia medioevale, Storia della filosofia moderna (Da Niccolò Cusano a Galileo Galilei), Storia della filosofia moderna (Da Cartesio a Kant), I pensieri di Bellavista, Il pressappoco, Il caffè sospeso, Socrate e compagnia bella, Ulisse era un fico, Tutti santi me compreso e Fosse ’a Madonna!

LEGGI IN ANTEPRIMA IL PRIMO CAPITOLO DEL LIBRO