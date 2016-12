Andrea Pirlo: "Penso quindi gioco"

foto Ufficio stampa

Filosofia e aneddoti di un mostro sacro del calcio internazionale, in lizza per vincere il secondo scudetto in due anni con la maglia della Juventus. Uno dei pochi che oltre ai piedi sa usare la testa. Per la prima volta, Pirlo viola la proverbiale riservatezza per dire la sua sullo sport più bello del mondo, senza peli sulla lingua, raccontando la sua personalissima filosofia di come si vive con una mente speciale dentro un corpo normale. Quali sono i valori sportivi e umani che ha coltivato per diventare un campione e quali sono gli ostacoli concreti che un aspirante giovane talento è destinato a incontrare in un mondo molto più cattivo di quel che appare da fuori. E poi tanti aneddoti capaci di infiammare le pagine di cronaca sportiva: i veri motivi dell’addio al Milan, le squadre internazionali che lo hanno avvicinato prima della Juventus, gli scherzi terribili e divertentissimi ai compagni di squadra, fino alla data, già decisa, dell’addio al calcio.