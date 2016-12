foto Ufficio stampa Correlati Le tavole di "Oceania Boulevard" Il suicidio di Pol Riviera, l'anchorman più famoso della televisione, lascia tutti senza parole. L'inetto e depresso ispettore di polizia Mortenson si occupa del caso: un'indagine di routine, all'apparenza. Ma qualcuno molto in alto, amico di Riviera, non è convinto del suicidio e l'investigatore solleva a poco a poco il velo di un mistero. La star televisiva lavorava per la Zupa, multinazionale che vende opere d'arte contemporanea. Tra le reticenze dei testimoni interrogati Mortenson procede nell'inchiesta, e viene a sapere di un luogo misterioso nel cuore della città dove l'arte è totale e una creatura mostruosa attende nell'ombra. Sopraffatto dai suoi demoni interiori, l'ispettore sprofonda sempre più verso il proprio inferno... Un originale, inquietante giallo a fumetti pensato come un film di Lynch o Cronenberg.

L'AUTORE: Marco Galli nasce a Montichiari (Brescia) il primo aprile 1971. Da bambino disegna prima ancora di parlare, come tutti i fumettisti raccontano di sé. Frequenta una scuola d'arte e un anno di Scuola dei comics a Milano. Dipinge e fa vari lavori, va a vivere per due anni a Londra e poi a Los Angeles. Al ritorno si mette a lavorare come decoratore e ricomincia con i fumetti. Ha disegnato il quarto numero della rivista “Freak”, sulle avventure del leader degli Skiantos Roberto “Freak” Antoni (edizioni Sie), e ha pubblicato due graphic novel: “Il santo premier” (2010) e “Nero petrolio” (2011), entrambi per 001 Edizioni.

Autore: Marco Galli

Titolo: Oceania Boulevard

Collana: Coconino Cult

Formato: 17 x 24, cartonato con sovracoperta e bandelle

Numero pagine: 144, a colori

Prezzo: 22 euro