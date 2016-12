In libreria il collezionista di silenzi

foto Ufficio stampa

Silenzi. Il destino alle diciotto di Giovanni Cordero ha come protagonista Michael Cimmino, figlio di emigranti italiani in America, un insolito collezionista di “silenzi”. La sua vita si intreccia a quella di un amico d’infanzia, Tim Brady, anche lui figlio di immigrati, ma irlandesi. Sempre insieme, i due condividono molte esperienze, al punto che anche Tim dà alla collezione dell’amico un contributo personale. Il tempo chiarirà alcuni accadimenti che avevano sconvolto la città di Boston durante gli anni ’60 e, per Michael, inizia una rivisitazione della propria vita che, alla luce di verità impensabili, che nel contesto assumono una contorta sembianza dai profili inquietanti.



Giovanni Cordero è Funzionario della Sopraintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte come responsabile per l’arte contemporanea e per il mercato antiquario. Ha svolto attività di ricerca e docenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, l’Università di Torino, l’Accademia delle Belle Arti di Cuneo ed è stato Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Attualmente dirige l’Istituto di Ricerca e Documentazione Europeo: arte, tecnoscienza e cultura. Ha fondato la rivista d’arte www.iride.to



Silenzi. Il destino alle diciotto

di Giovanni Cordero

Libreria Editrice Psiche

Collana Le Muse Inquiete

Pagine 112

Formato: 15x21, brossura

€ 12,00

EAN: 9788896093245