foto Ufficio stampa L’emozione della prima gita al mare e l’odore dell’Oceano Pacifico. Un’escursione sui monti della Sierra Madre e l’incontro con un serpente a sonagli. Il primo viaggio in treno a San José, in vagone letto con la mamma per andare a far visita ai nonni, e lo stupore e l’incanto di un bambino davanti ad un’enorme, sbuffante locomotiva del 1930. Cartoline e vecchie foto, schegge e frammenti di memoria di vita quotidiana all’epoca della Grande Depressione: sono i ricordi teneri, poetici, minimalisti di un anziano americano, Alan Ingram Cope, nato in California nel 1925. Il disegnatore Emmanuel Guibert, un maestro del graphic novel francese, ha conosciuto il vecchio Alan, un tranquillo pensionato, per caso durante una vacanza. Gli è diventato amico e ha deciso di raccontarne la vita a fumetti. Dopo aver narrato nei tre volumi di “La guerra di Alan” la sua esperienza di soldato nell’inferno della Seconda Guerra Mondiale, Guibert scava a ritroso nei ricordi del suo testimone e gli fa raccontare gli anni dell’infanzia. La famiglia modesta ma dignitosa, gli anni difficili della crisi economica, lo sguardo incantato di un bambino che scopre il mondo in una California dove “non c’era smog, l’aria era chiara e meravigliosa, la natura superba”. Un diario intimo fatto di ricordi, oggetti, episodi minimi che illuminano la straordinarietà e la magia di ogni esistenza.

L'AUTORE Emmanuel Guibert è uno dei più importanti autori e disegnatori della nuova scena del fumetto francese. Il suo “La guerra di Alan”, pubblicato da Coconino Press in tre volumi, è un libro disegnato di memorie in cui Guibert ha registrato i ricordi di un veterano americano della Seconda guerra mondiale. Ha vinto nel 2008 il premio Micheluzzi al festival Comicon di Napoli. Nel volume Il fotografo, insieme a Didier Lefèvre, ha realizzato un reportage fotografico-fumettistico sulla guerra in Afghanistan e le missioni umanitarie dei Medici senza frontiere. Il suo ultimo libro Alain e i Rom è un altro reportage per immagini, questa volta sui campi e le condizioni di vita dei nomadi in Europa, realizzato insieme al fotografo Alain Keler.

L'infanzia di Alan

Collana: Coconino Cult

Formato: 17 x 24

Numero pagine: 160, bianco/nero e colori

Prezzo: 18 euro