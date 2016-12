I trucchi di Barbara D'Urso per restare in linea

foto Ufficio stampa

La conduttrice Barbara d’Urso è un modello di bellezza per molte donne e in questi giorni torna in libreria per spiegare alle italiane il segreto della sua linea. In "Ecco come faccio" (Mondadori, 144 pagine, 15,90 euro) il volto di Canale5 è affiancato dal noto dietologo Nicola Sorrentino, propone un metodo alla portata di tutti (con un percorso pratico di due settimane) fatto di alimentazione, abitudini e cura del corpo, per restare giovane e bella per sempre.