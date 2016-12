"Siate amabili", da Assisi l'ultimo saggio di Padre Fortunato

foto Alessandra Finzi

Dopo la straordinaria elezione di, l'ultimo libro diriaccende i riflettori sull'attività del Centro Stampa del Sacro Convento di Assisi, offrendo le sue riflessioni e meditazioni “per la vita quotidiana''. “”, traduce l'invito francescano ad essere “uomini fraterni”, a superare l'avarizia dell'amore con l'amabilità, attingendo direttamente dalla prima Regola, basata sulla benevola accoglienza dei frati e nel ricevere con bontà chiunque si fosse avvicinato a loro "amico o avversario, ladro o brigante'”.è francescano conventuale, dottore in teologia e laureato in psicologia, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento e della rivista "” (una raccolta degli editoriali è proposta nel libro), direttore del sitoDiversi i testi scritti e pubblicati per le Edizioni Messaggero e Dehoniane. Da giugno 2011 conduce la rubrica settimanale «» con il giornalista Rai Roberto Olla.

Il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, sottolinea nell'introduzione: “vere e proprie schegge di umanità, di spiritualità, di sapienza” di padre Enzo si muovono “sulla scia di quel Francesco d'Assisi pronto sempre a chinarsi sulla quotidianità, fatta di riso e lacrime, di animali, di fiori e di pietre, di uomini e donne, di invocazioni e di imprecazioni. Ci sono i tre sguardi che ciascuno di noi può rivolgere all'esterno: verso l'alto, cioè Dio, verso il basso, cioè le realtà terrestri, infine davanti a noi, cioè al nostro simile, al fratello e alla sorella, l'aiuto che sta di fronte. Questo triplice sguardo è sostenuto dal calore e dal colore dell'amabilità, come si proclama fin dal titolo: è la virtù tutta francescana della mitezza, della dolcezza, dell'umiltà, virtù che ha in Cristo e nel suo Vangelo la sua sorgente”.



Nel libro Padre Fortunato cita una suggestiva battuta dello scrittore Claudio Magris – “La chiesa accanto all'osteria, entrambe offrono pane e vino all'uomo” e a disegnare l'incrocio apparentemente contradditorio delle luci notturne: Se da una parte si spengono le insegne pubblicitarie e tutto inizia a tacere, mentre gli ultimi nottambuli si ritirano, dall'altra le finestre dei conventi ci ricordano una comunità orante che prega per la creatura più nobile, più amata: l'uomo. Ai primi ricordano un Dio che perdona e attende; ai secondi, che vanno a lavorare, ricordano un Dio che dà forza e sostiene. La notte, allora, non è solo smarrimento, ma una possibilità: quella di incontrare Dio”.



Una settantina le riflessioni, di 30/40 righe ciascuno, costituiscono un approccio a una fraterna vita quotidiana, “luogo in cui, tra sfide e possibilità, si testimonia la spiritualità della concretezza”. Si susseguono testimonianze, storie, riflessioni sui temi dell'esistenza e della storia: a bellezza e la solitudine, la povertà e il dono, la famiglia e la società, le stagioni e le feste, il male e la conversione, sullo sfondo degli eventi nazionali e dei fatti personali quotidiani, narrazioni “ancorate talora anche alle parabole e agli esempi dell'esperienza concreta. Non esiste strada più solenne da percorrere della vita di tutti i giorni, per ridare bellezza alla nostra umanità, con una Fede colorata dall'amabilità francescana, che si sforza di essere coerente".



Padre Fortunato afferma inoltre che "la Chiesa non è in ritardo, è la modernità che è in crisi. Credo che sia la modernità ad avere difficoltà di rapporto con se stessa. La modernità è fondamentalmente caratterizzata da un pensiero debole, a corto respiro, che non aiuta l'uomo ad affrontare la realtà dei suoi problemi. Quello della Chiesa è un pensiero forte, che ti fa correre".