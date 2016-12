foto Ufficio stampa Da ragazzini hanno fondato il Club degli Incompresi, ma adesso non sono più ragazzini, hanno sedici anni e tanta voglia di crescere. Raúl è diventato un vero leader, ed è bello da morire; Valeria maschera dietro la sua innata simpatia una grande timidezza; Eli è ormai una donna, ma ancora è inconsapevole dell’effetto che ha sugli uomini, Maria sogna e fa splendidi disegni astratti; Bruno si sente brutto e impacciato e non ha il coraggio di mostrare i suoi sentimenti; Ester è la figlia che ogni madre vorrebbe avere e che però non è così innocente come pensano tutti. Insomma sei ragazzi «speciali» come tutti. Riusciranno a superare le sfide della vita restando amici?

L'AUTORE Francisco de Paula è nato a Siviglia. A 18 anni si è trasferito a Londra e ha cominciato a studiare giornalismo all'Università Europea, diventando esperto in giornalismo sportivo. Ha collaborato con una rivista per adolescenti Superpop Magazine e ha gestito un blog diventato famosissimo in rete con lo pseudonimo di Blue Jeans. Da qualche anno si dedica alla scrittura di romanzi per ragazzi e a gestire la propria community di fan nata intorno al suo blog