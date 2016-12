L'arte di amare di Francesco Alberoni

foto Alessandra Finzi Correlati Francesco Alberoni: L'arte di amare

Per, esperto conoscitore dei movimenti collettivi e di educazione sentimentale "ci sono tanti tipi di amore. Ci sono amori amicizia, amori tenerezza, amori puramente sessuali, amori che, durano una notte o una vacanza, amori che, sono capricci, cotte, infatuazioni e ciascuno, ha il diritto di vivere il tipo di amore che vuole. Io mi rivolgo, solo a coloro che, dicono di volere un grande amore erotico, che dura e cercano un metodo, per realizzarlo.Quello che non avrei mai creduto, che non ritenevo possibile e che la maggior parte delle gente non ritiene possibile è che un uomo ed una donna, ad un certo punto della loro vita, dopo aver avuto avventure, amori delusioni si incontrano, si innamorano e realizzano un amore totale che dura anni ed anni.Come si presenta un amore totale? L’aspetto più semplice ma anche quello più significativo è che essi quando sono insieme, in qualsiasi posto, facendo qualsiasi cosa, parlando di qualsiasi argomento sono felici di esserlo. Provano un piacere che nasce proprio dallo stare con l’altro, dalla presenza del suo corpo, delle sue parole. E se non sono vicini fisicamente, parlarsi al telefono di qualsiasi cosa, di loro stessi, commentando un film, un accadimento politico, un libro, con l’impressione di essere a contatto, anche se sono chilometri lontano. Un tipo di esperienza che non appartiene alla neutralità dell’amicizia, ma al piacere erotico. Un piacere erotico leggero, come una vibrazione continua ma che può, nel corso della giornata, intensificarsi improvvisamente e diventare desiderio appassionato, incontro sessuale, fino ad una estasi che hanno imparato a realizzare negli anni, dicendosi cosa vogliono, cosa gli piace con semplicità, passando di piacere in piacere, di orgasmo in orgasmo. Ma finita la fusione sessuale, con la stessa naturalezza possono poi riprendere a discutere, o a leggere, o a ricordare il passato quando si corteggiavano. Talvolta punzecchiandosi nel ricordare i loro vecchi amori. I due amanti sanno affrontare insieme anche il lavoro, le malattie, le difficoltà economiche, i giorni del dolore, ma sempre sorretti dal sottile piacere di cui parlavamo prima, il piacere dello stare insieme, dell' intimità, della esclusiva, della vita quotidiana che per loro non è mai quotidiana perché è sempre nuova, sempre inattesa, sempre scoperta di qualcosa che non sapevano, che non si erano detti, che non avevano visto di se, dell’amato, del mondo. E così per anni, anni, tanto più di quanto credevano.Io non sapevo che tutto questo fosse possibile, molta gente non ci crede, eppure è vero. E forse ho trovato anche una chiave di questo prodigio e l’ho messa nel libro "" il grande amore erotico che dura."

Questo libro, nasce quindi dall'ipotesi che, molte persone, anche nella nostra epoca, continuano a desiderare un amore intenso e appassionato, un amore, che conserva il brivido dell'innamoramento e non si spegne subito, nella monotonia dell'abitudine o nel dolore del fallimento. Un grande amore totale, durevole, che invece che affievolirsi, si intensifica e che nell'erotismo rivela il corpo unificante.



"Il grande amore erotico dura perché rinasce e ogni volta ti incanta e ti stupisce.

Solo l'amore totale ci sa dare il brivido dell'assoluto, lo stupore del nuovo, il terrore della perdita e una felicità misteriosa, meravigliosa e divina. Il grande amore erotico si ottiene abbandonandoci all'amore, alla voglia di vivere, al candore dei sentimenti, alla sincerità, alla verità, alla libertà, chiedendo ciò che ci piace senza pudore, senza paura."



Nella sua continua ricerca di classificare, di trovare una giusta collocazione delle varie componenti amorose, Alberoni ci confessa che in realtà quanto concerne le parole che hanno a che fare con la sfera erotica sono, da 2000 anni, riconducibili o al postribolo o alle definizioni ginecologiche o oggetto di iperboliche trasfigurazioni letterarie. Scopriamo così che il motore primo della nostra esistenza è a noi sconosciuto, anche nelle parole. Nel "Dialogo degli amanti" ha cercato di inventarne delle nuove.