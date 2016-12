foto Web Correlati Eroi e antieroi citati da Simone Regazzoni

Perché scrivere, oggi, un libro sull'eroismo? Perché, diciamoci la verità, ci siamo trasformati in una "generazione di femminucce". Parola di Clint Eastwood. Domanda: ma di quale eroismo stiamo parlando? Risposta: di un nuovo tipo di eroismo. Un eroismo senza una Causa per cui combattere, che non chiede sacrifici per il bene comune, il bene dell'altro, la patria, l'umanità intera.

Un eroismo in cui occorre mettere in gioco una sola Cosa: il proprio singolarissimo godimento - sfidando pregiudizi, buone maniere, regole, norme sociali. In altri termini: la Legge. Compito dell'etica dell'eroismo: fare fuori l'idiota della morale, ligio alla Legge e al dovere.



Di questo e di molto altro parla "Sfortunato il paese che non ha eroi. Etica dell'eroismo" di Simone Regazzoni (Ponte alla Grazie, 115 pagine, 12 euro). Un libro di filosofia, ma anche un libro di cinema, una provocazione politica, estetica, etica. Una riflessione scandalosa sul nostro immaginario.



Un saggio di filosofia-diehard tutta muscoli e tanto cervello dall'autore di "La filosofia del Dr. House", "La filosofia di Lost" e "Pornosofia". Con protagonisti gli eroi della cultura pop contemporanea: dall'ispettore Callaghan ai Bastardi Senza Gloria del film di Quentin Tarantino, dal panda Po a Batman, passando per l'eroina classica Antigone, Beatrix Kiddo di Kill Bill e il dottor Gregory House.