"The Killing", dal piccolo schermo alle librerie

Tratto dall'omonima serie televisiva, "The Killing" è un giallo “nordico” dalla scrittura scarna che ricorda molto da vicino una sceneggiatura nella descrizione dei luoghi e che scava negli animi dei protagonisti come un bisturi, senza pietà per nessuno. Al centro della storia un’ispettrice di Copenaghen, Sarah Lund, al suo ultimo giorno di lavoro, che, prima di lasciare la città con il figlio per raggiungere il fidanzato a Stoccolma, si ritrova a indagare sul brutale assassinio di una ragazza diciannovenne, Nanna Birk Larsen, il cui corpo viene rinvenuto nel bagagliaio di una macchina in un bosco fuori città. Sarah, accompagnata dal suo successore Jan Meyer, viene emotivamente trascinata nell'inchiesta in cui tutte le persone coinvolte non sono esattamente quello che dicono di essere. In un’atmosfera sempre più cupa, sottolineata dalla pioggia incessante, Lund e Meyer scoprono di volta in volta piccoli e grandi segreti, meschinità, gelosie, rivalità di ogni genere, mentre il capo della polizia li sprona a chiudere il caso che pericolosamente rischia di travolgere il nuovo candidato sindaco. Per venti giorni emergono un sospetto dietro l’altro, mentre la violenza e l’intrigo politico gettano la loro ombra sinistra sulla caccia al killer.