Luciana Littizzetto, la prima biografia

Comica, attrice, scrittrice, speaker radiofonica, conduttrice, con la sua carica di irriverente umorismo ha conquistato i palchi più noti dello spettacolo italiano, da quello di Sanremo allo studio di Che Tempo che fa. Per la prima volta un libro racconta passo dopo passo il percorso di Luciana Littizzetto verso il piccolo schermo ed il grande successo di cui gode. Dal diploma in pianoforte, preso più per ripiego che per vera passione, passando per l’insegnamento nelle medie della periferia torinese e la collaborazione con il mensile di Gioventù Operaia Cristiana, fino all’approdo alla scuola di recitazione di Arnoldo Foà e ai primi spettacoli di cabaret. Tutte esperienze che le consentono di lavorare con egual successo in televisione, con i suoi personaggi spudorati, al cinema, dove collabora e lavora con registi come Fausto Brizzi e Giovanni Veronesi, e alla radio, con le trasmissioni su Radio Deejay. Oggi Luciana Littizzetto è diventata oltre che una comica, un’attenta osservatrice dei fenomeni politici e sociali. Amata dal popolo e odiata dai potenti, "come ogni giullare che mette a nudo il Re". Nei suoi 15 minuti di apparizione settimanale a “Che Tempo che fa” si rivolge senza peli sulla lingua a politici, personalità ecclesiastiche e racconta, con intelligente ironia e un tocco di irriverenza, i luoghi comuni della società odierna.