Mosarés: una dolce favola per adulti

Mosarés è un mondo parallelo al nostro e i suoi abitanti non avrebbero mai dovuto incontrarsi con gli esseri umani. Eppure questo accade, per sfortuna di entrambi i popoli, a causa di uno scienziato troppo presuntuoso o per un crudele scherzo della sorte. Un'antica profezia aveva annunciato tutto questo, come pure il salvifico intervento di una creatura dal cuore puro, custode dell'equilibrio di questi due mondi. E' questo il messaggio positivo e solo apparentemente semplice di Mosarés, ile scritto dadietro a questo pseudonimo si nascondononoti ai lettori di Tgcom24 per i loro numerosi articoli pubblicati nella sezione "Per Lei". Mosarés è il loro primo romanzo.

Mosarés è un mondo evoluto, in cui regnano l'armonia e la saggezza, tra scenari suggestivi e distese di cristalli multicolori, dai quali vengono armonia e forza positiva. Qui gli abitanti esprimono i loro pensieri senza bisogno di parlare, mentre i fiori sono capaci di esprimersi a parole e gli alberi sanno dispensare saggezza. Questo delicato equilibrio però viene sconvolto dall'incontro con gli uomini, penetrati in questo universo parallelo per opera di uno scienziato caparbio e un po' miope, nonostante le sue buone intenzioni. I lati peggiori degli esseri umani finiscono per prendere il sopravvento e i rapporti tra i due popoli degenarano in uno sfruttamento selvaggio delle risorse di questo pianeta incantato. Le sortt di Mosarés e della Terra però sono legate a doppio filo e lo sconvolgimento del primo non è senza conseguenze sulla seconda. La rovina sembra imminente e senza rimedio, anche se un'antica profezia mantiene viva la speranza. Peccato che il salvatore in questione sia una bambina, ignara di tutto, spaventata e un po' recalcitrante, piombata suo malgrado su questa scena di rovina e di dissoluzione, e desiderosa solo di badare ai fatti suoi e tornare a casa. Ancora una volta il mondo è salvato dai ragazzini: in questo caso ne basta una sola, con un po' di aiuto da parte di due venerabili anziani di Mosarés, grazie alla sua capacità di entrare in sintonia con le forze positive e preziose di questo pianeta in rovina.

La storia è semplice solo in apparenza: sono molti i messaggi che il libro contiene, dal tema ecologico trattato con originalità e senza luoghi comuni, all'importanza della famiglia come luogo dell'armonia e dell'attenzione reciproca. Grande attenzione è riservata anche alla necessità di imparare a leggere i linguaggi non verbali e alla capacità di sapersi mettere in ascolto dei messaggi che la realtà circostante è in grado di trasmettere, anche in modi e in forme di dialogo apparentemente impossibili. L'incito conclusivo è quello di non perdere mai la fiducia in se stessi e alla speranza di saper trovare in sé le forze e le risorse necessarie ad affrontare il compito che la sorte ci assegna.



L.S.Promnod

MOSARES

michael edizioni

pp. 271 - Euro 16.50