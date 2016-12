Un perdente a New York nell'ultimo graphic novel di Daniel Clowes in arrivo in libreria

foto Ufficio stampa Correlati Mister Wonderful, le tavole in anteprima su Tgcom24

Il protagonistra di "Mister Wonderful" di Daniel Clowes si chiama Marshall ed è il classico americano di mezz'età a pezzi: un uomo solitario, un lavoro precario, un matrimonio fallito con una moglie infedele alle spalle. Dopo sei anni senza una donna, frustrato e pieno di paranoie, sta vivendo la sua piccola apocalisse personale. L'ultima speranza è un “appuntamento al buio” combinato dagli amici.Marshall incontra Natalie, bella e infelice 39enne, anche lei col suo fardello di problemi: una relazione precedente andata a rotoli, una lieve tendenza alla bulimia. La donna dei sogni con cui ricominciare una nuova vita? La serata prende una piega inattesa: dopo la cena Natalie viene invitata a un party e porta con sé Marshall. Ma alla festa spunta l'ex compagno di lei...Una delicata, umoristica, tenera commedia sulla fragilità dell'amore e sulle solitudini metropolitane. Daniel Clowes ci regala un altro impagabile ritratto di un “perdente” newyorchese, con un intreccio che ha la leggerezza e la malinconia dei migliori film di Woody Allen e di commedie di grande successo come “Harry ti presento Sally”.Goffo e indeciso, sempre a disagio con le convenzioni sociali, ma anche capace di imprevisti scatti d'ira, Marshall è un personaggio che appassiona, intenerisce e fa immedesimare i lettori con i suoi lunghi, comici monologhi interiori. Nata in origine per essere pubblicata a puntate sul "New York Times Magazine", la storia di “Mister Wonderful” è stata decisamente ampliata e rivista per l'edizione in volume.E con il formato orizzontale a striscia, tipico dei giornali, mostra tutta la maestria dell'autore nell'uso di balloons, colori e linguaggio del fumetto. Un successo di pubblico negli Usa: un Clowes brillante e meno pessimista del solito che, pur affondando il suo impietoso bisturi nelle umane debolezze, lascia nel finale una porta aperta alla speranza.In Italia il graphic novel "Mister Wonderful"arriva proprio in questi giorni, edito da Coconino Press. Clicca sulla gallery a fianco per vedere in anteprima alcune tavole dell'opera.