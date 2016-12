Il blackout della memoria, un dramma in rosa

foto Ufficio stampa Era stata il caso letterario del 1989, quando a soli 19 anni aveva scalato le classifiche editoriali con il romanzo di ispirazione autobiografica "Volevo i pantaloni". Dopo qualche altro titolo meno fortunato del primo, Lara Cardella torna in libreria con "Io non farò rumore" (Barbera Editore, 192 pagine, 14 euro).

Maria vive con sua madre, si è lasciata con il marito ed è tornata ad abitare nella vecchia casa con i genitori. Una mattina, svegliata come sempre dalla luce che filtra dalle tende, apre gli occhi e non ricorda più chi è: ha perso la memoria e non riconosce più nessuno. Sua madre inizia ad accompagnarla da uno psichiatra che la ipnotizza, ma a ogni risveglio la sua mente è di nuovo tabula rasa.



Oltre alla memoria Maria perde anche suo figlio, sottratto per vendetta dall’ex marito. Nessuno in famiglia ha il coraggio di dirle niente. Per la prima volta Maria si sente leggera, in un mondo senza ricordi né angosce. Ma è giusto tenerla all’oscuro mentre attorno a lei si sta consumando una tragedia?



Maria, per non smarrire del tutto la propria identità e riuscire ancora a collegare persone ed emozioni, affida le sue sensazioni e i suoi pensieri a un piccolo registratore. Ma molti, troppi, sono i brandelli di verità che le vengono taciuti. Mentre cerca di scoprire da sola i pezzi mancanti della propria vita e capire cosa la sua famiglia le sta nascondendo, il suo ex marito sta lottando con i propri demoni mosso dal desiderio di una folle vendetta.



L'amore, la passione, il desiderio, la gelosia e poi l'oblio. Una storia di donne dove la protagonista dovrà lottare contro i propri ricordi, i silenzi della famiglia e la vendetta dell’ex marito.