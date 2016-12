Daniele doesn't matter spiega "Come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona"

Chi sono gli youtubers? Sono ragazzi amati, imitati, e anche detestati, che si raccontano attraverso i loro canali Youtube. Una forma di comunicazione nuova, immediata, efficace, confidenziale e diretta, coniugata assieme all’interattività sociale e virale propria dei social network. Chi è Daniele Doesn’t Matter? Siamo sicuri che non sia veramente un orca assassina come lui afferma? Lui racconta storie con un fondo di verità e denuncia sociale attraverso sketch, personaggi e videofenomeni di Youtube, rispondendo alla domanda “Perché la gente vuole diventare fenomeno di Youtube umiliandosi?”: It Doesn’t Matter!

Il libro racconta questo fenomeno tutto italiano di Youtube. Come col talento si conquistano migliaia di fan. Scherzando sulla propria vita, inanellando continue gags, Daniele costruisce in controluce un vero manuale d’uso per questo mondo digitale dove ci si preparano da soli i video, ci si cura la propria immagine, si utilizzano i social network e i blog per farsi conoscere. Questo libro, questa storia tra realtà e fantasia, è un invito a non abbandonare mai i propri sogni. Qualunque essi siano! Perseguire i vostri obbiettivi potrà ripagarvi quando meno ve lo aspettate... Anche stando comodamente seduti in poltrona.

L'autore

Daniele Selvitella, ribattezzato Daniele Doesn't matter, è l'esempio più significativo di un giovane nerd anonimo diventato popolare grazie ai suoi video. Una videocamera, tanta creatività, testi molto divertenti e situazioni molto comiche, la complicità del sito di video sharing più famoso del mondo, hanno trasformato un semplice ragazzo torinese in una star del web. Quando ha iniziato per gioco, non immaginava certo che i suoi video "casalinghi" gli avrebbero procurato un tale successo, fino a condurre un programma su “radio Kiss Kiss” e scrivere questo libro.

Autore: Daniele Selvitella

Collana: B.U.M.

Pagine: 160

Prezzo: 15,00 euro

