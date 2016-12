foto Tgcom24 Correlati Leggi in anteprima

Cuore di Edmondo De Amicis è un classico della letteratura italiana, ha venduto milioni di copie e appassionato altrettanti lettori. Un maestro della sottile ironia come Marcello D’Orta ne propone una esilarante parodia, scritta non per dissacrare un capolavoro ma per divertire il lettore, dopo che ha versato centoventisette anni di lacrime risorgimentali.