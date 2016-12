Wilbur Smith apre al thriller

Lo scrittore re dell’avventura apre al thriller. Dopo il successo de La legge del deserto, WIlbur Smith torna in libreria con Vendetta di Sangue (Longanesi, 512 pagine, 19,90 euro). Un romanzo ricco di azione e suspense. Il protagonista Hector Cross non è un eroe: è soltanto un uomo. Ma quando un uomo come Hector Cross perde tutto quello che ha, il suo dolore e la sua furia possono essere devastanti. Una mano assassina ha spezzato la vita di Hazel Bannock, la donna che amava e che stava per dargli una figlia.