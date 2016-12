foto Ufficio stampa Correlati Guarda (e leggi) in anteprima

Fine anni ’50. Una città del sud Italia in piena, frenetica trasformazione alla vigilia del boom economico. Riccardo Belviso, operaio emigrato in Francia, torna nei suoi luoghi d’origine per passare una vacanza da suo cugino Andrea, unico parente italiano. I due non si incontrano dai tempi dell'adolescenza, che ha visto le loro famiglie allontanarsi per via del nazifascismo e della guerra. Riccardo è affascinato dal tenore di vita di suo cugino e dalle sue frequentazioni con i personaggi più ricchi e potenti del territorio. Primo tra tutti un potente imprenditore edile, Agostino Mafrone, che sta rapidamente e selvaggiamente alterando il volto urbanistico e architettonico della città in nome della modernità e dello sviluppo. Durante un ricevimento, Riccardo ha modo di incontrare i personaggi della “cupola” dei potenti che orbitano intorno a Mafrone e assiste alla misteriosa sparizione di suo cugino Andrea. Si rivolge alla polizia, ma attraverso il commissario Grimaldi capisce che la sua ricerca della verità sarà ostacolata da una rigida struttura di protezioni che legano a doppio filo i poteri forti dello Stato con gli imprenditori più spregiudicati e la criminalità organizzata.

Le risposte arriveranno troppo tardi. E lo stesso Riccardo non riuscirà a sottrarsi alla sua parte di complicità rispetto al nuovo sistema sociale che nel dopoguerra ha saputo rapidamente sostituirsi al fascismo, continuando a basarsi sul tacito consenso allo sfruttamento, sulla corruzione e sulla criminalità. Sebastiano Vilella, uno dei migliori interpreti del fumetto d'autore italiano, gioca con i generi come aveva già fatto con il nero e l'erotico. Riprende un suo storico personaggio, il commissario Grimaldi, apparso negli anni '80 sulle pagine delle riviste Eureka e Frigidaire. E stavolta in questa nuova storia, sulla struttura del poliziesco, innesta un pezzo di storia del boom e la denuncia della corruzione. Un giallo raffinato e ironico: suggestioni visive che spaziano tra il neorealismo e la metafisica, ambienti e atmosfere che riecheggiano film come Il terzo uomo e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

L'AUTORE Sebastiano Vilella è nato a Bari nel 1960. Si occupa di fumetto, pittura e illustrazione, a cui affianca l’attività di docente di discipline artistiche e letterarie. Scrive e disegna fumetti da quasi trent'anni, e ha collaborato con le principali riviste italiane, tra cui Eureka (dove è apparso per la prima volta il personaggio del commissario Grimaldi), Frigidaire, Reporter, Comic Art, Intrepido, Splatter, Blue e molte altre. In ambito grafico e pittorico, dal 1980 ad oggi, ha all'attivo numerose mostre personali e collettive. Tra i volumi pubblicati: Italo Grimaldi, un commissario tra le due guerre, Tre toni di nero, SpasMex e l'antologia di racconti erotici Notturni. Nel 2009, per Coconino Press, ha pubblicato Interno metafisico con biscotti, visionario graphic novel ispirato alla vita del pittore Giorgio De Chirico.