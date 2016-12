Torino-Juventus, la grande storia dei derby

foto Ufficio stampa

Il derby di Torino è più antico d'Italia. Una sfida, scritta nel codice genetico delle due società, con quella granata che prende forma definitiva staccandosi da una costola bianconera dopo una furente litigata. Da allora:. Di qua gli aristocratici, i Savoia e gli Agnelli; di là il popolo minuto.La Juve, nata in un liceo classico, espressione di raffinatezza applicata alla pedata; il Toro, che vede la luce in una birreria e sceglie il colore “del sangue e del barbera”. È infatti la più impari fra le quattro grandi stracittadine italiane, con i bianconeri carichi di allori come nessun altro, ma il Toro a volte è unche abbatte, e il bilancio dei derby è sorprendentemente equilibrato.E se il Grande Torino è stato sconfitto solo dal Fato, gli anni successivi hanno regalato i numeri di Boniperti e le acrobazie di Pulici, Ferrini che calcia più Sivori che il pallone e Platini che fa giochi di prestigio. E ancora le botte fra Pasquale Bruno e Casiraghi, il “futebol bailado” di Junior e l'immortalità calcistica di Del Piero. Una sfida cresciuta tra il Filadelfia e il Comunale, e che per la prima volta si è divisa: ognuno a casa propria, ognuno nel proprio stadio. “La grande storia dei derby Torino - Juventus” è la storia di un pallone che rotola, ma anche il riflesso sociale di una città, una storia antica di magie, di botte e di amicizia.: Romeo Agresti - Alessandro Salvatico: Edizioni della Sera: Sport - traiettorie: 13 euro