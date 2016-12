La tv del domani: istruzioni per l'uso

La prefazione del sociologo Alberto Abruzzese ci introduce così nel nuovo libro di Margherita Acierno “A tutta tv”, legato agli sviluppi del rapporto tra il medium tv e l’utente nella programmazione televisiva. L’idea di questo libro nasce da una serie di domande che l’autrice si pone in seguito all’incontro fra i due media: gli spettatori sanno che il loro nuovo televisore permette di fare una ricerca su Google, di navigare sui social network, di entrare nella posta elettronica e molto altro? E che, viceversa, con pc, smartphone, tablet e perfino con le più che mai diffuse console per videogiochi possono guardare programmi e serie tv, e commentarle in tempo reale su Facebook e Twitter? O ancora, che YouTube – e altre piattaforme online – offre anche trasmissioni inedite come un vero network televisivo?

L’obiettivo è quindi quello di raccontare ai telespettatori di oggi l’evoluzione in corso e gli scenari futuri del piccolo schermo. Ma vuole farlo fornendo gli strumenti necessari per sfruttare al meglio le nuove tecnologie, con un linguaggio semplice, tecnico quanto basta, divulgativo e alla portata di tutti, per comprendere, curiosare e lasciarsi affascinare dalla televisione di domani.

Margherita Acierno, è una giornalista specializzata in media e comunicazione. Ha scritto per diversi anni su testate dedicate al web e condotto anche una rubrica tv in merito. Ha un suo blog intitolato “Mash Up” (margheritaacierno.wordpress.com) in cui si dedica costantemente all’analisi dello sviluppo dei nuovi media e delle tecnologie digitali.

COLLANA Lupetti - Editori di Comunicazione

PAGINE 144

PREZZO 16.00