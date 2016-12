I primi sessant'anni di Tv sorrisi e canzoni

Tv Sorrisi e Canzoni, il magazine che ha accompagnato la storia della musica, della televisione e del costume in Italia, compie 60 anni. Per celebrare questo anniversario Sorrisi ha realizzato il volume “60 anni di Tv Sorrisi e Canzoni - Una storia italiana”, edito da Mondadori, che racconta l’evoluzione della prima rivista italiana dedicata interamente allo spettacolo.

"La storia di Sorrisi coincide con la storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi, ma anche con la storia dei nostri sogni, quelli fatti di canzoni, film, trasmissioni televisive e personaggi vicini e lontani", spiega Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. "È anche naturalmente la storia di un giornale speciale, il più venduto e il più imitato, il più estroso e talvolta, come si vede dalle fotografie e dalle copertine contenute in questo libro, il più folle. E soprattutto il più autorevole, tanto da essere unanimamente considerato la Bibbia dello spettacolo. Questo libro, tratto dal fantasmagorico archivio di Sorrisi, è una grande avventura ricca di colpi di scena e di emozioni e un vero piacere per gli occhi. Ci piace pensare che dietro le mille sorprese pubblicate in queste pagine, si riconoscano la stessa curiosità, la stessa passione e insomma la stessa anima con cui continuiamo oggi a far vivere la grande storia di Tv Sorrisi e Canzoni", conclude Vitali.

Il magazine ha affiancato tutti i cambiamenti che sono avvenuti nel mondo dell’entertainment - dal periodo in cui le canzoni erano un elemento di unificazione per l’intero Paese, all’affermarsi della tv nei mitici anni ‘60, passando all’esplosione del fenomeno delle televisioni private negli anni ‘80, fino ai nostri giorni, con l’avvento di nuovi canali, nuove piattaforme tecnologiche e nuove modalità di fruizione dei contenuti - diventando uno strumento sempre più indispensabile per orientarsi nella vasta offerta disponibile, tra programmi, film, musica, libri, tecnologia, radio e tutte le altre forme di intrattenimento.

60 anni di Tv Sorrisi e Canzoni - Una storia italiana, con 400 fotografie, ripercorre la storia dello spettacolo in Italia. Il volume sarà disponibile da domani in tutte le librerie. In omaggio ci sarà anche la copia anastatica del primo numero di Sorrisi.