In un libro, Gassmann alla ricerca della propria voce

foto Ufficio stampa È un divo, adorato dalle donne. Eppure nel racconto di sé che fa in questo libro, la vita è difficile, anche se sei bello, ricco, desiderato. Gassmann ricorda con empatia, scopre e riscopre persone e fatti della sua adolescenza anomala, all’interno di una famiglia allargata e complessa: nonni, fratelli da tante madri tutte diverse, amori, divorzi, amicizie, sarte, donne di servizio, tate. E un padre ingombrantissimo, un gigante: Vittorio. Non deve essere stato facile essere suo figlio e non lo è stato. Tre generazioni di attori, un grande affresco di storia, non solo dello spettacolo. Tutte le pagine di questo libro raccontano il faticoso rapporto padre - figlio, e il tentativo di scrollarsi di dosso il peso del paragone artistico per poter essere semplicemente Alessandro.

Alessandro Gassman (Roma, 1965) intraprende lo studio della recitazione a 8 anni, col padre Vittorio, presso la "Bottega Teatrale" di Firenze. Nel 1996, dopo anni di amicizia con Gianmarco Tognazzi, inizia con lui un sodalizio artistico che li ha visti recitare assieme in diversi film. Con Caos Calmo la sua interpretazione lascia il segno vincendo il David di Donatello per il miglior attore non protagonista, il Ciak d'oro, il Nastro d'Argento e il Globo d'oro della stampa estera. Dal 2010 è il direttore del teatro stabile di Venezia.

COLLANA Ingrandimenti (Mondadori)

PAGINE 180

PREZZO 18,00 euro