In pellegrinaggio con "Scrinium"

Opera Romana Pellegrinaggi presenta Scrinium, la nuova linea di cofanetti “BOX FOR YOU” di Mondadori dedicata alle mete dello Spirito in Italia e nel mondo: un'opportunità, offerta a tutti, di vivere un'esperienza di fede attraverso modalità non tradizionali. Uno strumento di evangelizzazione innovativo per arrivare a tutti e che potrà essere facilmente trovato nei luoghi d’incontro e di aggregazione dell’uomo contemporaneo, a partire dai centri commerciali.

“Scrinium risponde ad una domanda di spiritualità molto diffusa nel mondo odierno”, afferma Padre Caesar Atuire, amministratore delegato di Opera Romana Pellegrinaggi. “Si tratta di una proposta che possiamo definire una ‘introduzione’ graduale all'esperienza spirituale del pellegrinaggio, per consentire di sgombrare il campo da stereotipi che dipingono il pellegrinaggio come un viaggio ai limiti della sopportazione verso mete prive di attrezzature in condizioni a dir poco spartane ed i pellegrini come persone mancanti di cultura e di mezzi. Nella realtà dei fatti non è così. Il pellegrino è in primis colui o colei che cerca di dare una risposta alla domanda di senso che abita da sempre il cuore dell’uomo”.

“È una grande soddisfazione aver avviato una partnership con una realtà importante e prestigiosa come Opera Romana Pellegrinaggi”, ha dichiarato Renato Rodenghi, Presidente e Amministratore Delegato di Mondadori Direct. “Con il lancio di Scrinium, Mondadori conferma la sua volontà di proseguire nell’opera di diversificazione del prodotto BOX FOR YOU, con l’obiettivo di raggiungere nuovi target”, ha concluso Rodenghi.

Scrinium racchiude una serie di proposte relative a Roma, la Terra Santa, i Santuari di Lourdes, Fatima e Santiago di Compostela. Sarà possibile scoprire Roma attraverso la millenaria presenza della Chiesa, abbeverarsi alle sorgenti dello Spirito e scoprire i tesori artistici di questi luoghi sacri oppure trascorrere il Natale in Terra Santa. Ogni meta propone un’esperienza cronologicamente breve, al massimo tre giorni, ma intensa nello svolgimento. Anche la modalità con cui acquistare queste proposte è semplice e diretta: basta sfogliare il catalogo delle strutture, che si trova anche on-line sul sito www.boxforyou.it; scegliere la destinazione preferita, eventualmente chiamando il numero 199.11.99.88 o scrivendo all'indirizzo email info@boxforyou.it; e infine prenotare l'esperienza.

In caso di pernottamento, è possibile utilizzare il servizio di prenotazione telefonando al numero 199.11.99.88 o inviando un’email a prenota@boxforyou.it.

Come ultimo passo, basta consegnare il voucher presso la struttura scelta. Attraverso questo nuovo modo di vivere l'esperienza di fede, breve ma intensa, nelle mete dello Spirito, Opera Romana Pellegrinaggi vuole aiutare le persone ad iniziare o reiniziare il cammino verso la risposta alle domande che ognuno di noi ha nell’intimo del cuore.