Francesco Totti: "E mo' te spiego Roma"

foto Ufficio stampa

Dopo il successo clamoroso delle sue barzellette, Francesco Totti torna in libreria con una breve guida all’antica Roma raccontata con il suo inconfondibile stile. In E mo’ te spiego Roma il Capitano giallorosso ci accompagna in giro per la Capitale alla scoperta di luoghi, personaggi ed eventi storici particolarmente rilevanti. Dalle origini del Tempio di Apollo, a una versione rivisitata del derby tra Orazi e Curiazi, passando per il Colosseo, in compagnia del novello gladiatore Timo, Totti ci intrattiene con esilaranti aneddoti di storia romana più o meno ortodossi. E lungo il cammino Francesco fa anche incontri eccezionali come quello, davvero esilarante, con Giulio Cesare con il quale scopre di avere tante cose in comune, una tra tutte il fatto di aver sconfitto entrambi i Galli, l’uno sul campo di battaglia e l’altro sul campo di calcio. In esclusiva per, il primo capitolo del libro edito da Mondadori.