Per combattere la fatica e la noia della vita

Rigenerare corpo e spirito, fuggire dalla noia di ogni giorno, trovare rifugio dal caos in angolini tranquilli e vivere una dimensione più intima e umana. Da soli, in gruppo o in coppia, sono decine i posti dove ci si può rilassare lasciandosi alle spalle la metropoli inquinata e stressante: basta sapere dove andare. Dai locali raffinati arredati con gusto e pochi fronzoli, dove è bello scambiare quattro chiacchiere con gli amici in tranquillità, ai luoghi semplici e tradizionali dove si ha l’impressione di tornare indietro nel tempo, alla genuinità del passato, dalle inebrianti esperienze sensoriali dei centri benessere alla pace di un parco o di un chiostro immerso nel verde: Milano può rivelare suggestioni inaspettate, angoli di paradiso tutti da scoprire, a un solo passo dal tran tran quotidiano.

"I clacson suonano nervosi. Il semaforo è verde da oltre un secondo e la macchina davanti non è ancora partita. Il traffico è intenso: arrivare puntuali sembra un sogno. Trovare parcheggio, poi, una missione impossibile. La metropolitana è piena di gente e se l’aria condizionata concede un minimo di sollievo d’estate, d’inverno il riscaldamento è sempre troppo alto.

Alle 9:00 il trucco è già sfatto e la camicia stirata di tutto punto è ormai un campo di battaglia. Ci sono i bambini da portare a scuola. E poi la spesa da fare, le bollette da pagare... "





è nata a Milano il 3 dicembre 1981. È giornalista professionista e ha scritto per diversi quotidiani. Dal 2007 si occupa di comunicazione e ufficio stampa. Ha lavorato per il Comune di Milano, per il VII Incontro Mondiale delle famiglie e segue la comunicazione e l’ufficio stampa di mostre ed eventi culturali. Oggi collabora con la Regione Lombardia.