Caro Cardazzo… Lettere di artisti, scrittori e critici

Carlo Cardazzo, veneziano (1908 - 1963), inizia la sua attività nel mondo dell’arte contemporanea come editore di raffinatissimi libri di letteratura e arte, le Edizioni del Cavallino.



Negli anni Trenta la casa di Carlo Cardazzo era il luogo dove gli intellettuali residenti in città o di passaggio trovavano accoglienza e la possibilità di scambiare idee e progetti, ove era possibile consultare edizioni d’arte e di letteratura straniere in un periodo storico nel quale questi libri non potevano trovar posto nelle librerie italiane e delle quali talvolta ne era proibita anche la diffusione, oppure ascoltare musica d’avanguardia, grazie alla sua fornitissima discoteca.



La grande passione per l’arte, nelle sue forme più elevate, lo vide collezionare fin da giovanissimo quelle che ancora non erano conclamate opere d’arte, ma che un talento naturale e una sensibilità particolarissima gli indicavano come capolavori.



Successivamente, con la consapevolezza e il desiderio di impegnarsi in prima persona nel difficile ruolo di maestro dello sguardo divenne gallerista di fama internazionale, con l’inaugurazione a Milano della Galleria del Naviglio (1946) e per mantenere fede al suo impegno, aveva formato una sorta di cenacolo di cui fecero parte gli ingegni più brillanti dell’epoca da Lucio Fontana a Carlo Scarpa, Filippo De Pisis, Mario Deluigi, Tancredi, Capogrossi, Campigli, Carrà, Soffici, De Chirico, Bacci, Morandi, Jorn, Matta...



Opere di questi artisti vennero più volte esposte nelle sue galleria di Milano, di Venezia e in seguito anche di Roma. Ancora a Milano nel 1948 affiancò Lucio Fontana nella fondazione dello Spazialismo.



Critico e autore e collezionista egli stesso di opere d’avanguardia nel campo dell’arte cinematografica, ha reso possibile la circolazione di idee culturali innovative, se non rivoluzionarie, partendo da un luogo fisico preciso, nel centro storico di Venezia, a due passi da Piazza San Marco, di cui Carlo Cardazzo fu la mente e il corpo: la Galleria del Cavallino, fondata in pieno periodo bellico (1942). Era il 25 aprile 1942 e si apriva in Riva degli Schiavoni, la prima sede, dove ora si trova il “Danielino”.



La sistemazione della galleria fu affidata a Carlo Scarpa, genio indiscusso dell’architettura della rappresentazione spaziale, cui Cardazzo commissionò in seguito anche il progetto del Padiglione del Libro ai Giardini della Biennale e quindi la seconda sede della galleria a San Marco, in Frezzeria.

“Una storia umana quella di Carlo Cardazzo nato a Venezia vissuto altrove ritornato a san Michele in Isola nelle acque della laguna La sua vita non fu breve né lunga ma una splendida vita di uomo tra le date della nascita e della morte Il cielo ora si incurva sul suo nome nei tramonti nelle notti invernali nelle albe livide nel fuoco di estate nella chiara primavera nel dorato autunno. Il cielo lo tiene stretto come le braccia di sua madre che gli riposa accanto. Io porto fiori di amore di ricordi di allegra gioia di terribile malinconia une fleur qui meurt aussi comme moi un jour…"

Milena Milani

In questo prezioso volume una selezione di lettere originalì, quasi tutte inedite, inviate a Cardazzo dal 1933 al 1952. Si può così comprendere il clima culturale di allora, le relazioni, le amicizie di personaggi come Giuseppe Cesetti, Massimo Campigli, Carlo Carrà, Giorgio De Chirico, Filippo de Pisis, Arturo Martini, Salvatore Quasimodo, Cesare Zavattini...

Uno spaccato sul mondo della cultura e dell'arte in particolare, in un momento anche molto difficile, che racconta l'avventura di un mecenate ed editore, gallerista e intellettuale, riletta attraverso i tanti rapporti che intrecciò.