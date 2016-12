Guida al museo Regina Margherita

foto Gianni Marussi

“Quando voglio pensare a qualche cosa di piacevole e di riposante - scriveva nel gennaio del 1923 la regina Margherita di Savoia - mi viene subito davanti agli occhi la mia cara villa di Bordighera…”.





Villa Regina Margherita sorge a Bordighera in posizione alta lungo l’elegante Via Romana, strada che segue il percorso dell’antica Julia Augusta con cui i Romani collegarono la Liguria alla Gallia.

Dopo la morte della regina madre, re Vittorio Emanuele III donò la proprietà (che comprendeva, oltre alla villa progettata da Luigi Broggi, l’ex villa Etelinda e un fondo rustico di tre ettari) all’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti in Guerra che destinò le due dimore a casa di riposo per i congiunti dei caduti.

Il 16 settembre 2008 l’Amministrazione Provinciale di Imperia e la Città di Bordighera acquistarono la villa con le sue dipendenze e l’11 ottobre dello stesso anno venne siglato un accordo tra la famiglia Terruzzi, da un lato, e la Provincia di Imperia, la Città di Bordighera e la Regione Liguria dall’altro, che diede vita alla Fondazione Terruzzi-Villa Regina Margherita.

Nell’aprile del 2009 si dava inizio ai restauri della villa, affidati al mecenatismo della famiglia Terruzzi, con l’intento di realizzarvi un museo e rendere fruibile al pubblico una parte consistente della collezione Terruzzi, composta di dipinti, mobili, dipinti e porcellane di grande valore artistico.

Un’operazione di grande valenza che oltre a ridare splendore a un bene architettonico e storico-artistico di pregio, carico di ricordi e di suggestioni, mira a fare di Villa Regina Margherita un punto di riferimento importante nel panorama culturale italiano e nell’offerta turistica del territorio ligure.



È in questa splendida cornice, tornata al suo originario splendore dopo un attento e impegnativo intervento di restauro, che trova sede la Fondazione Famiglia Terruzzi - Villa Regina Margherita con l’esposizione permanente di un nucleo cospicuo di opere scelte della straordinaria collezione Terruzzi. Oltre un migliaio di opere d’arte in un affascinate percorso, ove preziose tavole a fondo oro del Tre e Quattrocento, testimonianze più rappresentative tra le grandi scuole italiane del Sei e del Settecento, dipinti francesi, fiamminghi e olandesi, mobili antichi, ceramiche, porcellane europee e orientali sono in costante e perfetto dialogo tra loro e con il contesto architettonico, denso di storia e di ricordi, che le ospita.