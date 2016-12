Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani

foto Ufficio stampa Correlati Fondazione M.A.C. Milena Milani

Enrico Baj, Remo Brindisi, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, César, Roberto Crippa, Giorgio de Chirico, Filippo De Pisis, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Franco Gentilini, René Magritte, Giuseppe Migneco, Juan Miró, Pablo Picasso, Man Ray, Aligi Sassu, Ernesto Treccani e molti altri grandi protagonisti dell’arte del Novecento nel catalogo della Fondazione Milena Milani, nella rinnovata sede della Pinacoteca Civica di Savona a Palazzo Gavotti.



Milena Milani, nota scrittrice e artista di prim’ordine, legò la sua vita al grande gallerista Carlo Cardazzo, uno dei protagonisti della vita artistica dell’Italia del secondo dopoguerra. Collezionista, editore, mercante d’arte di fama internazionale, promosse oltre mille mostre nelle gallerie del Cavallino a Venezia, del Naviglio a Milano, alla Selecta a Roma, portando in Italia i più rappresentativi artisti stranieri di tutto il mondo. Lanciò inoltre sui mercati internazionali, con moltissime esposizioni collettive e personali, gli artisti italiani in cui credette e che legò alle sue gallerie. Assertore e sostenitore delle avanguardie più spregiudicate e avventurose, fece della Galleria del Naviglio di Milano la sede dello Spazialismo e organizzò riunioni e mostre diventate storiche, tra cui la prima mostra di ambiente spaziale a luce nera del mondo, ideata da Lucio Fontana. Con le Edizioni del Cavallino di Venezia pubblicò per primo in Italia traduzioni di Breton, Eluard, Jarry, Proust, Mallarmé, Joyce, Gabory, Lautréamont. Apollinaire, Cocteau, ecc.; fu l’editore della musica informale di Asger Jorn e Jean Dubuffet; il creatore del Padiglione del Libro alle Biennali di Venezia.

La straordinaria collezione di opere d’arte di Milena Milani deriva, da un lato dall’attività “professionale” di Cardazzo, dall’altro da un’intimità, da una consuetudine con i “grandi” del Novecento denunciata dai numerosi Ritratti di Milena: clamoroso, tra tutti, quello di Picasso.