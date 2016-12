"Petali di orchidea", un libro che racconta il nostro Paese con gli occhi di un'immigrata

C'è un libro che aiuta ad orientarsi nel mondo degli immigrati cinesi in Italia, s'intitola Petali d’Orchidea , di Hu Lanbo la prima autrice cinese che pubblica in Italiano.Racconta il suo e il nostro paese con gli occhi saggi di chi ha visto le cose da vicino e da lontano. La intervistiamo mentre si trova in Cina e una delle prime lamentela è per la mancanza di caffé espresso. "E' possibile", racconta,"che quando sono in questa regione non riesca a bere un caffé all'Italiana? Hanno solo quello americano, ma io sono sicura che se gli imprenditori italiani di dessero più da fare, se riuscissero a coinvolgere di più gli immigrati riuscirebbero a fra conoscere e apprezzare di più i prodotti italiani in Cina, un mercato grandissimo".

L'avventura inizia a Pechino: pochi soldi e molte ambizioni

Il libro comincia davanti a una fabbrica di Pechino, quella dove Hu Lanbo, allora studentessa universitaria, come gli altri suoi compagni di studio, passava un mese all’anno a lavorare. E' il giorno in cui muore Mao Dze Dong.L'ultima immagine del libro ritrae lo stesso quartiere dove si trovava la fabbrica, trent’anni più tardi: chiuse le industrie, oggi sullo stesso terreno sorgono stabili modernissimi, a volte lussuosi, c’è la sede del palazzo dell’informazione, alle spalle una città trasformata. In mezzo l’avventura umana di una ragazzina partita con pochi soldi e molte ambizioni.

Parigi, la città del successo

Sola, lontanissima dalla sua casa e dalle sue abitudini, si è fatta adottare da Parigi dove si è laureata in letteratura francese alla Sorbona, ha conosciuto il mondo scintillante degli intellettuali francesi. Si è misurata con il palcoscenico e la danza. Una giovane cinese applaudita, ben inserita, disinvolta, capace d’imparare e di confrontarsi con quanto di più lontano c’era dal suo mondo, persino con l’ambiente delle cocotte. Quando, ancora molto giovane, tutto sembra a portata di mano arriva l’avventura che le cambierà la vita: la chiamano a fare l’interprete alla traversata Pechino-Parigi, un viaggio organizzato dalla Fiat negli anni Ottanta a bordo di un auto d’epoca, l’ Itala. E’ qui che il suo destino prende una piega inaspettata.

A Roma trova l'amore e si rimette in gioco

S’innamora di un operatore della televisione italiana e pochi anni più tardi troviamo Hu Lanbo con i suoi due figli piccoli a Roma, una città bellissima e un po’ pigra, dove una madre cinese sposata con un italiano non suscita l’interesse e l’attenzione che aveva avuto a Parigi: diventa un’immigrata tra i tanti. Non c’è traccia di recriminazione nelle pagine del libro: Hu lanbo non si compiange: comincia a costruirsi una nuova identità. Da attrice a imprenditrice, commercia in calzature, poi s'interessa di turismo, ma non le basta, diventa il punto di riferimento per la comunità cinese in Italia e da dieci anni è l’editrice di Cina in Italia, la prima rivista bilingue. Hu Lanbo si trasforma nella donna dei ponti tra l’Italia e la Cina.

La malattia e il coraggio di combattere

E’, soprattutto, una signora forte, e quando un tumore la colpisce al seno decide che è arrivato il momento di raccontare la sua vita tra tre paesi. Lo fa per lei, lo fa per dare coraggio a tutti quelli che devono affrontare il calvario di una malattia così pesante. E proprio quando affronta la scommessa più difficile della vita arriva l’invito dal Quirinale: Le chiedono di intervenire a una serata sugli imprenditori stranieri. Senza capelli, senza certezze sul suo futuro: un altro al posto suo avrebbe rinunciato. Lei ha chiesto al suo medico se poteva spostare un ciclo di cure. L’ha avuta vinta , è andata a raccontare la sua vita da immigrata di successo, come altro definire chi riesce a cambiare il corso del proprio destino?