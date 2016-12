Alik Cavaliere. Catalogo delle sculture

foto Ufficio stampa

L’opera, amava dire Alik Cavaliere, è un "non concluso", come ogni cosa che vive. E tutta la sua lunga ricerca di scultore, cominciata con le palline di creta che la madre (una scultrice di origini russe) gli metteva tra le mani per tenerlo occupato da fanciullo e proseguita con gli studi all’Accademia di Brera sotto la guida di Manzù e di Marino Marini (ma anche di Funi che gli ha trasmesso l’amore per il mito e per il racconto), è tutta animata da un’aspirazione all’infinito: della natura, dei miti, della memoria e di un poeta come Lucrezio, per il quale ogni cosa è formata da particelle inesauribili.



Dagli esordi primitivisti, dove agli echi degli antichi (in particolare dei rilievi altomedievali) si mescolano suggestioni di racconti popolari da ex voto; alla stagione realista, che prende il via alla fine degli anni quaranta e s’incentra su una figura umana dai contorni straziati e metamorfici; fino al De rerum natura degli anni sessanta, con il quale si concentra su un tema lucreziano (da cui mutua tutti i titoli delle sue creazioni) e che gli ha fatto modellare selve di alberi spinosi, contorti, appassiti e dall’anima così magrittiana, l’intera opera di Alik Cavaliere (poco più di settecento sculture) è stata finalmente raccolta in un poderoso ed esaustivo volume (di 444 pagine), curato da Elena Pontiggia e edito da Silvana Editoriale.



Questo studio mette un punto fermo sul lavoro di uno dei protagonisti della scultura italiana del secondo dopoguerra (era nato a Roma nel 1926 ed è morto a Milano nel 1998), evidenzia e esplora i vari momenti creativi, analizza le serie più importanti come le note Storie di Gustavo B. (esposte per la prima volta alla Galleria Levi di Milano nel 1963) e l’ancor più conosciuta serie, iniziata nello stesso periodo e ispirata a Lucrezio e al naturalismo di Campanella, De rerum natura. Sulla quale Elena Pontiggia osserva come “La vita era entrata in quelle forme, come per un’inspiegabile magia. E che fosse vita, che avesse ancora il respiro della vita – prosegue - lo provavano le gemmazioni dei rami […]. Ma, al tempo stesso, la vita se ne era andata da quelle forme, lasciando dietro di sé una Pompei di metallo, una colata di minerali immobili, di stecchi artritici e pungenti, toccati da un Re Mida stranamente dimesso, che li aveva per sempre trasformati non in oro, ma in bronzo.



L’osservatore di quelle opere avrebbe esitato fra sentimenti contrastanti di vitalità e fantasmaticità, di rigoglio naturalistico e aridità consunta, di una natura madre e insieme matrigna”.



Cavaliere, nel suo lungo cammino di scultore, ha saputo coniugare realismo e surrealismo, fisica e metafisica in quello che “più che una forma di scultura, è una forma di teatro, anzi un teatro della scultura” (Elena Pontiggia).







Lorella Giudici





ALIK CAVALIERE - Catalogo delle sculture

Silvana Editoriale

Curatore: Elena Pontiggia

Formato: 25 x 29

Pagine: 448

N. illustrazioni: 400 a colori

Rilegatura: cartonato con sovraccoperta

ISBN/EAN: 9788836618668

Prezzo: 90,00 Euro