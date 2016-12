foto Dal Web

Nel romanzo di Giorgio Pirazzini un pubblicitario trentenne si immerge nei piaceri della vita parigina.È una Parigi da schizzo di inizio XXI secolo quella raccontata da Giorgio Pirazzini in 9 notti a Parigi, notti trascorse fra bar eleganti, travestiti, clochard, menage à trois, tanti incontri, tante donne, tanti vini e situazioni che corrono veloci o si trascinano fino all’alba.Il protagonista del romanzo è un pubblicitario trentenne che si è appena trasferito per lavoro nella capitale dove conduce una vita leggera e vagabonda tra i piaceri che la città offre. Divide la scena con lui Parigi stessa che, come pochi luoghi eletti, è più di una città, è un personaggio vero e proprio che interagisce con le storie che accoglie e con il nostro immaginario, nutrito da secoli di letteratura, pittura e cinema.Con uno stile pulito e suggestivo, pennellato di ironia, Pirazzini dipana la narrazione attraverso nove notti. Qualcuna è più mondana, qualcuna più intimista e qualcuna ha un perdonabile calo d’intensità, come la vita stessa. Risaltano però la surreale leggerezza del film Mezzanotte a Parigi e la “festa mobile” immortalata da Hemingway e Miller.Due notti tra le altre. In "Ogni martedì più vicini al centro della Terra" il protagonista viene invitato da due ragazze conosciute in un bar a una festa nelle catacombe di Parigi. Camminiamo con lui in un labirinto sotterraneo, fra le grandi sale normalmente inaccessibili, le statue di calcare, le fontane nascoste e i cunicoli che traforano il sottosuolo del Quartier Latin."I clochard di Parigi sono l’élite dei clochard del mondo" è il capitolo più intenso e toccante. Il protagonista incontra André, un senzatetto che gli racconta come è precipitato a vivere in strada e al quale si unisce per affetto e per caso.Accattivante anche la scelta della casa editrice indipendente Miraggi di includere un inserto con gli itinerari stradali del protagonista attraverso le vie di Parigi e le fotografie dei luoghi menzionati. Il sito internet www.novenotti.it va oltre, offrendo una mappa dei luoghi frequentati e un glossario a uso del lettore italiano della musica, dei vini e dei formaggi francesi che sono parte integrante del libro.