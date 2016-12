La scalata della piramide di sale

Quattro ragazzini tredicenni vivono la loro estate nella Sicilia dei primi anni Settanta. Il loro mondo è ancora in equilibrio nell'universo vivace e spensierato dell'infanzia, ma già si presentano le prime inquietudini adolescenziali, prima tra tutte l'urgenza di sentirsi "uomini veri". Per questo occorre affrontare una grande sfida: scalare la piramide di sale "Regina". Chi riesce nell'impresa di salire lungo gli oltre sei metri di quel cono di preziosa polvere bianca, eludendo la stretta sorveglianza dei salinari, conquista il rispetto dei suoi pari ed entra nel'età adulta. Questo è il tema portante del bel romanzo di", edito da

Le pagine del romanzo sono piene della luce e dei colori di una Sicilia vivida e reale, raccontata con lucidità, senza nostalgia, ma con sguardo carico di affetto. La storia si snoda nel racconto dei mille piccoli avvenimenti che segnano la vita quotidiana di una comunità semplice come quella che vive ad Austa, piccolo centro "situato sul lembo orientale del diamante più prezioso di cui il Padreterno abbia fatto dono all'incantevole Mediterraneo: la terra di Sicilia". Le vicende familiari, il battesimo dell'ultimo nato, le piccole baruffe domestiche fanno da cornice alle storie dei quattro protagonisti Antonio, Domenico, Vinicio e Roberto. I "Quattro dell'Ave Maria", come vengono soprannominati, la dice lunga sul loro rapporto di amici del cuore, sempre insieme a correre in bicicletta, a tuffarsi in mare, a inseguire piccole avventure e qualche monelleria, ma anche a spolverarsi i vestiti dopo una caduta e a indossare i panni da chierichetto nelle funzioni parrocchiali.

Altro grande protagonista della storia è il sale, bianco e luminoso, raccolto nelle perfette geometrie delle piramidi in cui viene conservato, come simbolo di saggezza e di ciò che dà sapore alla vita oltre che alle pietanze. Un elemento che caratterizza l'identità di una terra, descritto e raccontato con orgoglio e precisione nel suo carico di vissuti, ma anche ad esempio come "sali scuma", cioè la schiuma e il sale più pregiato e fino, conservato con cura dai salinari nel prezioso "muluneddu i Sali" e utilizzato in cucina con gelosa parsimonia. Allo stesso modo spicca l'uso del dialetto, che segna con forza il senso di appartenenza regionale dei personaggi e insieme dell'autore.

E alla fine della storia, un colpo di scena: i quattro ragazzini, battezzati dal sale, si trovano davvero a fare i conti con la vita adulta, come per ricordare a tutti, e soprattutto a chi legge, che il rito di iniziazione comporta realmente un cambiamento, inevitabile e definitivo.

Antonio Conticello

La scalata della piramide di sale

Ars Medica Umanistica Scriba

PP. 168 - Euro 15,00