Un viaggio amerikano

Stefano D’Andrea alle prese col sogno americano e il “sonno della ragione” degli Italiani

Un libro senza fine, in divenire. Lamerikano, è la selezione di alcuni tra i post che Stefano D’Andrea, scrittore di saggi, racconti e autore, insieme a Matteo Caccia, delle fortunate trasmissioni di Radio 24, “Voi siete Qui”, “Io sono qui” e “Vendo Tutto”, pubblica da qualche anno su un omonimo blog. Un sito tutt’ora attivo, fatto di riflessioni, ma anche interessanti indicazioni per il turista, accumulate durante diversi viaggi negli Stati Uniti, soprattutto New York, quasi una città feticcio per l’autore.

Pensieri istantanei, che spaziano da temi “strong” come la Pena di Morte, il Lavoro, la libertà di licenziare, la Famiglia, fino ad argomenti, solo apparentemente più leggeri, come dove mangiare il miglior hamburger, una partita di Baseball, i manuali per imparare a farsi degli amici e il modo in cui i battelli, in arrivo e partenza da Staten Island, attraccano.

A supportare ogni singolo “appunto di viaggio”, una fotografia, altrettanto istantanea, a volte quasi volutamente insignificante, scattata dallo stesso Stefano D’Andrea (e dalla sua compagna). Una struttura che ritroviamo pressoché intatta, grazie ad un’intelligente e moderna impaginazione grafica, nel libro edito dalla Angelo Colla editore. Un esteso mosaico, fatto di tasselli differenti, tenuti insieme da un unico comune denominatore, il confonto tra loro, gli americani, e noi, italiani. Un link, esplicitato dal sottotitolo dell’opera, “Perché gli Stati Uniti hanno ancora qualcosa da sognare e noi no”.

“Non è disfattismo, solo osservazione della realtà”, racconta Stefano D’Andrea a Tgcom24. “ Amo il mio paese e la mia città. Se ho scritto questo libro è perché spero di vederle migliorare, prendendo ciò che di buono c’è da imparare, altrove. Non sono un esterofilo ma non sono nemmeno incapace di senso critico. L’America ha molti difetti, e se a quelli dell’Italia sono abituato, a quelli d’oltreoceano non saprei come reagire”.

Nel libro si percepisce una sana “invidia” nei confronti degli americani, nelle loro capacità infinite di farcela, riprendersi, andare oltre questo momento di crisi “globale”. Non è un punto di vista eccessivamente ottimistico ?

“In America ho sempre notato una specie di tensione al miglioramento, personale e pubblico. Una vita di frontiera perfino in città. Noi italiani siamo troppo legati al passato (e alla famiglia come legame, in senso letterale, oltre che come risorsa). Forse proprio perché ce l’hanno insegnato tanto a scuola, ci rimane attaccata come un’ancora. Loro hanno fame di presente e voglia di futuro. Noi nostalgia del passato”.

E allora, perché, non emigrare verso quella che fu, e forse in parte, ancora per molti italiani è, la Terra delle Opportunità?

“A tenermi ancora qui è di certo la mia lingua, strumento di lavoro e di vita in generale. Sono schiavo dell’italiano, e non sono sicuro di voler andare a vivere in un’enclave, per conservarlo e praticarlo. Sono però consapevole di stare in in un luogo, dove, da decenni, vediamo il futuro sempre più plumbeo rispetto a come lo vedevano i nostri genitori. Siamo un popolo che paga le “fortune” delle generazioni precedenti”.