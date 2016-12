foto Gianni Marussi Correlati Corrado Augias: Il disagio della libertà, intervista

“Sembra che gli italiani vogliano caricare le responsabilità sulle spalle di un solo uomo, per sentirsi magari più liberi di sbrigare le proprie faccende”.



Alla luce di quanto sta accadendo nel nostro paese, questa indagine su novant’anni di storia, dal ventennio fascista al quasi-ventennio berlusconiano, assume un’interesse particolare.

Secondo Augias emerge una pericolosa debolezza del nostro carattere e su questa pesa la particolarità di una storia difficile e divisa.



“Siamo un popolo incline all’arbitrio, ma nemico della libertà. Vantiamo record di evasione fiscale, abusi edilizi, scempi ambientali. Ma anche di compravendita di voti, qualunquismo: in poche parole una tendenza ad abdicare alle libertà civili su cui molti si sono interrogati. Da Leopardi a Carducci che dichiarava “A questa nazione, giovine di ieri e vecchia di trenta secoli, manca del tutto l’idealità”, fino a Gramsci che lamentava un individualismo pronto a confluire nelle “cricche, le camorre, le mafie, sia popolari sia legate alle classi alte”. Per tacere di Dante con la sua invettiva “Ahi serva Italia, di dolore ostello!” e di Guicciardini con la denuncia del nostro amore per il “particolare”. Con la libertà vera, faticosa, fatta di coscienza e impegno sembriamo trovarci a disagio, pronti a spogliarcene in favore di un qualunque Uomo della Provvidenza. L’ultima occasione perduta è stata Tangentopoli, una grande spinta di rivolta contro la corruzione cui non è seguita una stagione di rinnovamento, bensì un periodo tra i più bui della nostra democrazia. Pesa su questo atteggiamento la particolarità di una storia difficile e divisa. Lo spirito civico, infatti, non si improvvisa. La lealtà e l’orgoglio nazionale non si istituiscono per decreto. Ma se c’è un momento in cui avremmo bisogno di una svolta, di un empito d’orgoglio nazionale, è proprio l’attuale.”



Da un sogno o da una visione utopica la libertà si può trasformare in un obiettivo da raggiungere con il proprio personale contributo, è un bene indispensabile che tutti accomuna nel rispetto dei diritti universali.

Il suo è un accorato appello per indurre una reazione concreta e cercare di ritrovare il senso più alto della politica.

