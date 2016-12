Sarajevo, vent’anni dopo

Abbiamo scelto una immagine forte per ricordare un anniversario doloroso per le vittime e drammatico per l’Europa. L’incubò si materializzò nella primavera 1992. Il 5 aprile i cecchini serbi ,annidati sulle colline intorno alla capitale bosniaca, cominciarono a somministrare, distillandola giorno dopo giorno, la morte agli abitanti di Sarajevo. Era l’inizio dell’assedio. Una stretta soffocante che tra il ‘92 e il ‘96 provocò un numero impressionante di vittime e costrinse l’Europa a fare i conti con la propria viltà. Sono gli anni della pulizia etica, dei bombardamenti indiscriminati , delle espulsioni di massa dalle campagne. “ Nel cuore dei Balcani”- scrive Enzo Bettiza, ricordando la strage di Srebrenica – “tra il 16 e il 19 luglio, si consumò il piu’ feroce sterminio di massa perpetrato in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale”.