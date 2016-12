Il romanzo di esordio diè un viaggio fisico tra umanità varia e interiore verso la felicità spirituale. Il degrado della periferia, la violenza sulle donne e lo stalking spiccano tra i soggetti principali di una sceneggiatura cruda ma al tempo stesso poetica e coinvolgente. Ma in conclusione saranno l'amore per il prossimo, anche per il "diverso", e l'abbattimento di ogni tipo di barriera comunicativa a trionfare...

Pane e strada è il primo romanzo di Manuela Rosa, giovane e poliedrica artista: cantante, musicista, giornalista e ora anche scrittrice. Il libro è edito da Zona in libreria dal 5 aprile.

Pane e strada, con uno stile immediato e molto crudo, racconta di Ilaria, una ragazza che vive a Centocelle, periferia sud di Roma. Figlia di impiegati, le sue avventure sono quelle di tutti i ragazzi che, negli anni Ottanta, hanno vissuto le trasformazioni della “città eterna” e della società italiana.

Emarginazione e degrado, ma anche umanità. Ilaria combatte i fantasmi dei traumi familiari con spirito rock, e sulle note di The House of the Rising Sun, Ilaria ripete i versi di quella canzone come un mantra: “Oh madre, dì ai tuoi figli di non fare quello che io ho fatto”.

Manuela Rosa, cantante, musicista e giornalista free lance, nasce a Roma nel 1976. Cresce a Centocelle, un quartiere a sud della capitale. Per sottrarla al degrado dell'area i genitori scelgono per lei una formazione presso scuole di matrice cattolica, ma l’amore per la realtà urbana rimarrà comunque una costante di fascinazione per l’autrice e motivo di ispirazione per le sue opere.

Pane e strada

Romanzo a episodi di Manuela Rosa

ZONA 2012, p. 144, Euro 15

ISBN 978882609

Collana ZONA Contemporanea

