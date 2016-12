L’arte al tempo dei media

Esperto di impatto dei media visivi sulla nostra cultura, il Prof. Casetti ha condotto una ricerca, unica nel suo genere, su circa ottomila artisti che hanno partecipato alle prime due edizioni del Premio Terna. A conclusione di questa innovativa indagine sociologica sperimentale, l’intervento di David Joselit, uno dei massimi esperti mondiali di arte contemporanea.

Ciò che emerge, innanzitutto, è che la relazione tra l’artista e gli altri protagonisti del mondo estetico (galleristi, curatori, critici) è ritenuta assolutamente fondamentale. L’artista ormai segue anche gli aspetti manageriali del proprio lavoro, intessendo relazioni, creando opportunità, aggregando e sintetizzando elementi molto diversi tra loro. Basta con l’artista solitario, rinchiuso in una torre d’avorio.

Il lavoro su commissione, dopo un passato di snobismo e sospetto, non è più considerato un tabù. Questo l’altro risultato di rilievo della ricerca, che sottolinea la duttilità dell’artista contemporaneo, sempre più interessato a mescolare i linguaggi espressivi. E se nella promozione delle opere la Rete batte i metodi standard (mostre, riviste specializzate), tra i linguaggi espressivi fanno il loro ingresso internet, mail e siti web. Addio dunque ai pittori, scultori e fotografi “puristi”: la sperimentazione sta diventando la chiave fondamentale della creazione artistica.

Ci sono cose, però, che fortunatamente non cambiano mai. Artisti si nasce, non si diventa. La vocazione, di solito, arriva prima della maggiore età. Purtroppo non si vive di sola arte: il 63% degli artisti svolge anche un’altra professione, solo il 36% può permettersi uno studio ma quasi nessuno un assistente. I percorsi formativi canonici italiani continuano ad essere giudicati quasi inutili ai fini di una futura carriera artistica. Sebbene il panorama artistico italiano venga considerato complessivamente mediocre, gli artisti non lasciano il Paese, certi di poter contribuire al suo miglioramento.

L’arte al tempo dei media

Profili e tendenze della scena artistica italiana

A cura di Francesco Casetti

Postmedia books 2012

€ 19,00