Una vita nell'arte / A life in art

Arturo Schwarz, una vita nell’arte

“Un poeta si esprime non soltanto con le parole, ma anche con la propria vita”.

“L'Europa aveva messo in soffitta la grande avanguardia classica. Arturo Schwarz capì che il momento non era finito. Andò a cercare il dada e il surrealismo ovunque...”. Emilio Tadini descriveva così Arturo Schwarz sul “Corriere della Sera”.

Schwarz è il protagonista di una mostra allestita alla artandgallery di Milano.

Questo volume bilingue accompagna l’iniziativa con immagini d’archivio suggestive e una ricca documentazione relativa ai numerosi cataloghi pubblicati durante i vent’anni di attività della galleria Schwarz di Milano (1954-1974).

I testi sono di Philippe Daverio e Alan Jones.

Per Philippe Daverio “… lui continua imperterrito a scoprire talenti in un’epoca che non ne vuol più sapere, che s’accontenta tranquillamente di finzioni prefabbricate nel retrobottega del mercato…” e Alan Jones ne dipinge “tutte le indagini del percorso di Arturo Schwarz, sia nel passato che in tempi recenti, portano ad un’unica ricerca: l’enigma irrisolto dell’uomo che cammina sotto al sole… Indignazione politica e indipendenza di spirito sono rimaste la stella polare di Arturo Schwarz dai tempi della sua adolescenza. E’ una visione politica, come quella di Dante nella Divina Commedia, basata sul convincimento che la bellezza e la felicità umana possono scaturire unicamente dalla giustizia e libertà dell’Uomo. Per niente meno di ciò, vanno in prigione i poeti”

“Vuoi sapere dell’ Arturo poeta? La poesia è una pulsione interiore alla quale non puoi resistere. Troppo spesso abbiamo perso la facoltà di meravigliarci davanti alla bellezza del mondo. Condivido totalmente le parole di Andrè Breton, che nel primo manifesto del Surrealismo del 1924, scrive “Il meraviglioso è sempre bello, qualsiasi meraviglioso è bello, anzi non c’è nient’altro di bello che il meraviglioso.”