. E' la voce di Thérèse, la donna cieca "dal musetto dolcissimo" che rifiuta l’affetto paternalistico del marito. Odia la sua menomazione, sentirsi inferiore e vorrebbe soltanto essere amata come una donna, una donna normale. Decide allora di partire, di allontanarsi senza una meta in testa.

C’è Abigaille, un personaggio tragico dell’opera del Nabucco di Giuseppe Verdi che non accetta più la finzione. Questa donna circondata da uomini vanagloriosi capisce che l’unico modo per ritornare alla realtà è togliersi di mezzo. Ingerisce un veleno per andare altrove. Non pronuncerà mai le ultime parole dell’Opera, quell’invocazione a Dio: “Non maledire me, non maledire me”.

C’è Vinciguerra, che dopo aver subìto torti, soprusi e vessazioni da parte della società decide di ribellarsi e compie un gesto rivoluzionario. Acquista un’auto, un bolide super tecnologico col quale affronta un viaggio spingendo sull’acceleratore col respiro sospeso e gli occhi chiusi.

Il libro "Ti dico che non ho sognato" di Carmelo Pistillo racconta le storie di uomini e donne che hanno occultato sentimenti e inquietudini per tutta la vita. Fotografie di un’esistenza in cerca di riscatto e di fuga. Sono i diari privati della nostra anima graffiati dalle esperienze vissute. Immagini di chi “col tempo non invecchia, anzi, si rinnova con motivi espressivi scavati dentro rughe che non fanno più paura”.

Ti dico che non ho sognato

di Carmelo Pistillo

Bietti Editore